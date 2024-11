Almada é o primeiro jogador da história do Botafogo a ser indicado em prêmio da Fifa

A Fifa anunciou, na noite desta quinta-feira, os indicados ao prêmio The Best, que premia o melhor jogador do mundo, de 2024. Junto a isso, a entidade, aliás, também divulgou os candidatos de todas as posições que disputam as vagas no onze inicial ideal da temporada. Thiago Almada, do Botafogo, foi a supresa entre os candidatos.

O argentino, assim, é o primeiro jogador da história do Alvinegro a disputar este prêmio. Ao todo, 22 nomes vão para a votação que escolherá três para formar a “seleção do ano”.

Ele disputa ao prêmio com Acosta (FC Cincinatti), Baena (Villarreal), Bellingham (Real Madrid), Çalhanoglu (Inter de Milão), Camavinga (Real Madrid), Foden (Manchester City), Ganso (Fluminense), Kroos (Real Madrid), Kubo (Real Sociedad), Fermín López (Barcelona), Odegaard (Arsenal), Dani Olmo (Barcelona), Palmer (Chelsea), Pulisic (Milan), Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City), James Rodríguez (Rayo Vallecano), Fabián Ruíz (PSG), Valverde (Real Madrid), Wirtz (Bayer Leverkusen) e Xhaka (Bayer Leverkusen).

Almada, inclusive, é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro: o Alvinegro desembolsou US$ 25 milhões junto ao Atlanta United (R$ 137,4 milhões) para contratá-lo junto ao Atlanta United. O camisa 23 tem três gols e uma assistência em 22 partidas disputadas pelo clube carioca.

