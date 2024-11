Vasco terá casa cheia para duelo contra Atlético-GO

Para a primeira partida do treinador interino Felipe, a torcida do Vasco esgotou os ingressos para o duelo em São Januário. O jogo contra o Athletico-PR acontecerá no próximo sábado (30), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após quatro derrotas consecutivas no torneio nacional, o Cruzmaltino busca uma virada de chave nessa reta final de temporada e contará com o apoio dos torcedores. A página oficial do programa de sócios do clube divulgou o encerramento das vendas nesta quinta-feira (28).

Com a sequência negativa, o clube demitiu o técnico Rafael Paiva no último domingo (24), após a derrota para o Corinthians por 3 a 1. Assim, o clube decidiu que o ídolo Felipe seguirá como interino para fechar a temporada. O novo técnico já comandou o primeiro treino do grupo.

Este será o primeiro confronto de dois consecutivos em casa. Posteriormente, o Vasco enfrentará o Atlético Mineiro, apenas quatro dias após a decisão da Libertadores, entre Galo e Botafogo. No Brasileirão, a equipe carioca se encontra na 11ª colocação da tabela, com 43 pontos.

