John Textor é celebrado por torcedores do Botafogo: ‘Uh papai chegou!’

John Textor já está em Buenos Aires para a grande final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no próximo sábado (30). E a torcida do Botafogo não perdeu tempo para encontrar o dono da SAF do clube e fazer uma grande festa em terras argentinas.

O empresário norte-americano foi jantar em um restaurante no bairro Puerto Madero e encontrou a torcida do Botafogo. Textor passou pelo meio da multidão que o cercava com os gritos de “Uh papai chegou!”.

Inclusive, a porta do restaurante virou uma arquibancada botafoguense. Enquanto Textor jantava, os fãs seguiam fazendo a festa, cantando músicas e aumentando ainda mais o clima para o jogo mais importante da história do clube.

