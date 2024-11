Ligas avançam por união para venda do Brasileirão no exterior

A divisão de direitos de transmissão do Brasileirão pode estar com os dias contados. Pelo menos fora do Brasil. A Liga e a Liga Futebol Forte, responsáveis pelos direitos dos clubes, avançaram em uma negociação para vender de forma conjunta o torneio para fora do país.

Durante o CBF Academy Summit, evento entre dirigentes realizado nesta semana em São Paulo, houve uma aproximação entre as duas ligas, com elogios mútuos entre clubes participantes. Se caso a negociação se concretize, poderia ser um embrião de uma Liga no Brasil.

A negociação é considerada avançada. Resta agora definir os critérios de distribuição dos dois lados para criar uma receita equilibrada, além de detalhes burocráticos. Uma das ideias é fazer um aplicativo direto para a venda direta com o torcedor. Estima-se que há um público de cerca de 6 milhões de brasileiro no exterior. As informações são do jornalista Rodrigo Mattos, do Uol.

A partir do ano que vem, o Brasileirão terá a transmissão dividida conforme a qual liga os clubes pertencem. A Libra, com seus oito clubes, entre eles Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio e Atlético-MG, fechou com a Globo. Já a Liga Futebol Forte, que possui 12 equipes, como Corinthians, Botafogo, Vasco, Fluminense Cruzeiro e Internacional, tem contrato com a Record, com YouTube e com a Amazon.

