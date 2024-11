Arrascaeta, do Flamengo, intensifica recuperação e deve estar 100% na pré-temporada

O Flamengo apenas ‘cumpre tabela’ no Campeonato Brasileiro. Sem chances de títulos e já classificado para a Libertadores da próxima temporada, o foco do Rubro-Negro já está no ano que vem. Dessa forma, a recuperação de Arrascaeta é um tema importante no clube carioca.

O uruguaio precisou passar por uma cirurgia no joelho. Ele revelou que vinha jogando com um problema no local, mas aguardou o fim da Copa do Brasil para realizar o procedimento, que é considerado leve e a previsão de recuperação é de, em média, um mês.

Dessa forma, o Flamengo pretende contar com o jogador 100% na pré-temporada da equipe, de acordo com o ”ge”. O elenco vai sair de férias ao fim da competição e se reapresenta no dia 8 de janeiro e viaja dois dias depois.

Por sua vez, Arrascaeta está realizando uma recuperação intensificada para poder retornar dentro da previsão. O uruguaio faz fisioterapia tanto em casa quanto no Ninho do Urubu, onde se reapresentou no começo da última semana.

Um dos destaques do Rubro-Negro nos últimos anos, o uruguaio sofreu com algumas lesões ao longo da temporada. Ainda sim, disputou 45 partidas, marcou 10 gols e contribuiu com 10 assistências. Aliás, ele é o vice-artilheiro da equipe em 2024 até o momento, atrás apenas de Pedro, com 32, e também o segundo maior garçom no ano, atrás de Gerson, com 11.

