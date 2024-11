Seleção feminina chega em Gold Coast para amistoso

A Seleção feminina desembarcou nesta sexta-feira (29) em Gold Coast, local onde será realizado o segundo amistoso contra a Austrália. No primeiro, na quinta-feira (28), as brasileiras venceram por 3 a 1, com gols de Amanda Gutierrez, que balançou as redes duas vezes e Gio Queiroz. A partida foi em Brisbane.

Com uma boa atuação, a Seleção Brasileira conseguiu um resultado importante, uma vez que não vencia as adversárias desde 2016. O estádio contou com mais de 47 mil torcedores. A maioria australiana, no entanto, também tinha brasileiros na torcida.

Após a partida, o técnico Arthur Elias destacou a intensidade da equipe:

“A Austrália tem uma capacidade muito grande nesse jogo de transições e velocidade. Estamos construindo isso também na Seleção Brasileira. Por ser final de temporada para a grande maioria das nossas jogadoras, eu fiquei muito contente por conseguirem suportar essa intensidade e a gente fazer um trabalho coletivo usando todas as trocas, para a equipe manter e conseguir enfrentar essa intensidade da Austrália”, disse.

Portanto, o segundo jogo contra as australianas será no domingo (1), às 5h45 (de Brasília). Esse será o último compromisso da Seleção Brasileira nesta temporada.

A viagem durou cerca de duas horas horas de ônibus e, dessa forma, as jogadoras seguem com o dia de folga. O técnico Artur Elias comanda o treino neste sábado às 19h, no CBUS Super Stadium, onde será o confronto.

