Santos mantém otimismo por Castro, enquanto estafe prega cautela

O Santos está cada vez mais otimista pela contratação do técnico Luís Castro. O Peixe espera uma resposta do português até o final desta semana e a ideia é já iniciar a semana seguinte com um treinador fechado para 2025. Caso aconteça, o comandante deve demorar mais um pouco para chegar no Brasil.

Luís Castro está em Lisboa, desde que foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita e estuda com calma o próximo passo da carreira. Recentemente, ele esteve em Dubai para ouvir outras propostas. O estafe do treinador, entretanto, prega cautela e tenta manter sigilo.

Agente, treinador e assessoria evitam falar sobre qualquer avanço nas negociações, e o discurso é de dar uma resposta até a metade de dezembro.

Aliás, a fala do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmando que houve uma conversa com o empresário António Teixeira, que agencia a carreira do técnico, incomodou algumas pessoas da comissão do comandante português. Desde o início, era um desejo de Luís Castro que as conversas não fosse vazadas para a imprensa. Algo que acabou acontecendo.

Em contrapartida, o Santos tem mantido contato diário com pessoas ligadas ao técnico. Tanto que o Peixe deixou todas as outras negociações em segundo plano e não avançará pela contratação de reforços sem o aval de seu novo comandante.

As negociações do Santos com Luís Castro

Na última segunda-feira (25/11) , o empresário do treinador, Antônio Teixeira, veio ao Brasil e se reuniu com a diretoria do Peixe. O agente também foi à Baixada Santista e conheceu as instalações do Alvinegro Praiano, além do CT Rei Pelé.

Castro é visto pelo Santos como um nome capaz de coordenar uma boa mudança no departamento de futebol e ser o capitão de uma reformulação para o retorno à Série A. Assim, o Peixe não descarta fazer um forte esforço financeiro para ter o treinador.

Recentemente, acabou sendo revelado que o português exigiu uma folha salarial alta para sua comissão técnica e um aporte financeiro de R$ 50 milhões para contratações. O treinador quer um projeto forte para poder brigar por títulos em 2025 e por isso não tem pressa para acertar com um novo clube.

