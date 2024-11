Vasco inicia venda de ingressos para último jogo em São Januário no ano

Torcida do Vasco terá as últimas duas chances de estar em São Januário em 2024 - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Na busca para reencontrar o caminho das vitórias, o Vasco terá pela frente dois jogos seguidos em São Januário na reta final do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o primeiro deles acontece neste sábado, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO. No entanto, o clube carioca já iniciou as vendas de ingressos para a última partida do ano na Colina Histórica.

Ela acontece na próxima quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), diante do Atlético-MG. Como as equipes estão na mesma faixa da tabela e tentam uma vaga na próxima Libertadores, o duelo torna-se um confronto direto. No entanto, isso pode mudar caso o Galo vença o Botafogo na final da Libertadores e garanta já sua vaga no sábado, no Monumental de Nuñez.

No momento, o Cruz-Maltino soma 43 pontos e ocupa a 11ª colocação. Como restam três rodadas para o fim, o time ainda pode chegar aos 52 pontos e sonhar com uma vaga nos playoffs iniciais da Libertadores. Contudo, terá que secar alguns adversários como Cruzeiro, Corinthians, Bahia e Atlético-MG.

Com a demissão de Rafael Paiva, no último domingo (24) o ídolo Felipe Maestro comandará a equipe carioca nas últimas três rodadas. Enquanto isso, a diretoria cruz-maltina trabalha para a contratação de um novo treinador para a temporada 2025. Por fim, além dos jogos em casa, o Vasco enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, na última rodada da competição.

