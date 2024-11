No Dia de Celebração da Amizade Brasil-Argentina, conheça atração que reforça laços entre os países no futebol

“The Messi Experience - A Dream Come True” promete estreitar laços Brasil-Argentina em data comemorativa - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram Messi Experience)

Em 30 de novembro comemora-se o Dia de Celebração da Amizade Brasil-Argentina, uma data que simboliza a proximidade entre os dois países sul-americanos. Apesar da rivalidade histórica nos campos de futebol, há um respeito mútuo que vai muito além das partidas e que, recentemente, tem como um de seus principais expoentes o craque argentino Leo Messi, um dos maiores jogadores da história.

Nascido em Rosário, Messi inspira milhões de aficionados pelo esporte ao redor do mundo. Para os brasileiros, também representa o respeito por uma trajetória de dedicação e talento que transcende fronteiras e supera a rivalidade esportiva.

A admiração pelo argentino entre os brasileiros se tornou tamanha que houve, inclusive, quem torcesse contra a própria Seleção canarinho na final da Copa América de 2021. Isso porque a conquista continental representaria o primeiro título de Messi com a Seleção Argentina principal.

‘The Messi Experience’

Mais um dos capítulos que reforça a identificação dos brasileiros com o atleta será a “The Messi Experience – A Dream Come True”. Em 2025, depois de passar por Miami, Los Angeles e Buenos Aires, será sediada no Brasil.

A exposição explora a carreira e o legado de Messi, em uma jornada interativa produzida pela Primo Entertainment, Moment Factory e a produtora local no Brasil, Dançar Marketing, que promete oferecer uma imersão única na carreira do ídolo.

A jornada interativa promete uma imersão completa pela brilhante carreira de Lionel Messi, com diversas instalações temáticas. A viagem terá duração de cerca de 75 minutos, e os fãs poderão interagir com o craque por meio de inteligência artificial – podendo, inclusive, treinar com o astro.

O evento está marcado para abril de 2025, em São Paulo. Os fãs interessados podem se cadastrar no site oficial da experiência – basta preencher com nome, cidade e e-mail. A venda de ingressos ocorrerá em breve, e haverá dois tipos de entradas: Flex e VIP.

Vídeo de divulgação

Amizade Brasil-Argentina

Instituída em 2018, pela Lei 13.664/2018, o Dia da Celebração da Amizade Brasil-Argentina é comemorada anualmente. A data tem como objetivo principal fortalecer relações comerciais e diplomáticas entre os países.

