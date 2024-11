Romero diz ter renovação encaminhada com o Corinthians

Com seu contrato com o Corinthians se encerrando no final do ano, o atacante Romero ainda não sabe qual será o seu futuro. Contudo, em entrevista à “Rádio Monumental 1080 AM”, do Paraguai, afirmou ter renovação encaminhada com o clube, mas também admitiu ouvir outros interessados.

Na entrevista, Romero também destaca que a prioridade é permanecer no Brasil e no Corinthians, mas que ainda vai tomar uma decisão.

“Está encaminhado, mas nada definido. Estamos vendo outras propostas e, obviamente, a prioridade é o Corinthians. Estou no clube há muito anos, sei bem o que é o Corinthians, tenho um carinho muito grande pelo clube. E a família está muito contente também, adaptada ao país e à cidade. Tudo isso implica muito na hora de tomar a decisão”, disse Romero.

O paraguaio já atingiu o número de jogos estipulado em contrato para renovar automaticamente o contrato com o Timão, mas cabe a ele decidir se ficará no clube. Contudo, com pouco mais de um mês para encerrar seu vínculo no Corinthians, ele ainda não informou à diretoria sobre a sua escolha.

Romero tem 32 anos e é muito identificado com o clube e a torcida do Corinthians. Ele é o estrangeiro com mais jogos e gols pelo Timão, além de ser o artilheiro da Neo Química Arena. Ele disputou 57 partidas neste ano e 321 em duas passagens pelo clube. O atacante é um dos líderes do elenco, mesmo perdendo minutos nos últimos compromissos da equipe.

