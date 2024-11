Vasco terá representante no The Best; saiba

Gui 'Pec' com seu ídolo, Gabriel Pec, em jogo do Vasco em 2023 no Maracanã - (crédito: Foto: Daniel RAMALHO/VASCO)

Apesar de viver período ruim em sua história num recorte dos últimos 20 anos, o Vasco segue com prestígio no mundo da bola. E o clube terá representação no prêmio “Fifa The Best Football Awards”, que ainda não tem data definida para ocorrer. Será através de Guilherme Gandra, o pequeno Gui, torcedor símbolo do clube desde 2023.

Ele concorre ao prêmio “torcedor do ano” com o mexicano José Armando Gusman Mendoza (póstumo) e com o escocês Craig Ferguson. A votação está em aberto para o público geral através do site oficial da Fifa.

Conheça o pequeno Gui

Em junho de 2023, Guilherme Gandra Moura, à época com oito anos, que sofre de uma rara condição genética conhecida como epidermólise bolhosa, foi colocado em coma após uma pneumonia. Ele acordou após 16 dias, com o vídeo dele e de sua mãe se reencontrando rapidamente se tornando viral.

Vascaíno fanático e fã de Gabriel Pec, hoje no LA Galaxy (EUA), rapidamente ganhou o mundo da bola por seu carisma e amor ao clube do coração. Assim que Gui deixou o hospital, conheceu o resto do time e começou uma amizade com Pec e parte do elenco, passando a participar de eventos no clube. Ele até entrou em campo com o ídolo (e amigo) no jogo entre Vasco e Atlético-MG, pelo Brasileirão de 2023, no Maracanã.

A repercussão era tamanha que o torcedor começou a receber presentes de jogadores de fora do Brasil, além de convites para conhecer a Seleção Brasileira, a casa de Neymar e até mesmo o presidente Lula. Para além do futebol, Gui trouxe luz, assim, à luta por melhores condições às pessoas com epidermólise bolhosa. Muito por conta de sua mãe, Tayane Gandra, foi sancionada a “Lei Gui” no estado do Rio de Janeiro, que prevê o pagamento de pensão e custeamento de medicamentos, curativos e outras despesas a portadores da doença.

Conheça os outros candidatos

José Armando Guzman (póstumo)

José Armando, mexicano fanático pelo Cruz Azul, tinha leucemia desde os cinco anos de idade. Enfrentou sua doença de frente com coragem e bravura por nove anos, inspirando uma nação e um clube de futebol. José, porém, faleceu em 23 de abril deste ano, com apenas 14 anos.

Pouco antes de sua morte, Uriel Antuna, do Cruz Azul, comemorou um gol contra o Chivas levantando uma camisa onde estava escrito “Negui” – uma referência ao seu apelido inspirado em anime.

Craig Ferguson

Este torcedor escocês percorreu o caminho mais longo até a Euro 2024, caminhando 1.609 km de Glasgow (Escócia) a Munique (Alemanha). Sua missão, assim, era arrecadar dinheiro para a instituição de caridade de saúde mental “Brothers in Arms”.

A gigantesca jornada de 37 dias de Ferguson o levou pela Escócia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e finalmente Alemanha, onde assistiu ao jogo de abertura dos escoceses contra os anfitriões. No total, ele arrecadou mais de 78 mil libras (cerca de R$ 593.500 no câmbio atual) para a instituição de caridade.

