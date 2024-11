Fernando Prass se despede da ESPN após acerto com Globo: ‘Nova jornada’

A Globo vai montando um ‘timaço’ de comentaristas esportivos para 2025. No aguardo do desenrolar das tratativas por Denílson, a emissora fechou a contratação de Fernando Prass para equipe dos canais fechados – SporTV e Premiere. O ex-goleiro e ídolo do Palmeiras chega para substituir Dodô, que aceitou o convite da Record para assumir o projeto da próxima edição do Campeonato Brasileiro.

Prass estava na ESPN antes de assinar com a Globo e, inclusive, havia renovado há pouco mais de um ano seu contrato com a emissora – até o segundo semestre de 2025. Ele se despediu do canal na última quinta-feira (28) através de uma publicação nas redes sociais.

“Hoje me despeço da ESPN, onde tive a oportunidade de viver uma experiência incrível como comentarista. Durante esse período, pude compartilhar minha visão sobre o futebol, aprender, crescer e, acima de tudo, me conectar com vocês, que acompanham o esporte com tanta paixão. Mas os desafios sempre me moveram e não seria diferente agora”, e concluiu:

“Então esse espírito inquieto e minha vontade de continuar evoluindo me levam a buscar um novo caminho, um novo projeto que, em breve, poderei compartilhar com vocês. Levo comigo a gratidão por tudo que vivi aqui, pelas amizades que construí e pelas portas que a ESPN abriu para mim. Obrigado à equipe, aos colegas comentaristas e a cada um de vocês que me ouviram, concordaram, discordaram e, acima de tudo, me acolheram”.

Comentarista

O primeiro desafio do ex-goleiro na função de comentarista ocorreu em 2022, quando chegou à TNT Sports para analisar jogos do Campeonato Paulista. O desempenho chamou atenção e rendeu – quase instantaneamente – uma série de elogios ao entendimento e clareza de Fernando.

O mesmo desempenho encantou duas grandes emissoras: ESPN e Globo. O comentarista, no entanto, optou pelo canal paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Prass (@fernandoprassoficial)

Projeto Globo

Como dito, Fernando Prass estreará nas transmissões da Globo ainda nesta temporada. A emissora ainda alinha projetos para o ano que vem, mas se prepara para fazer grandes investimentos a fim de atualizar as programações do SporTV. Não à toa, o canal também mira na contratação de Denílson – que deixará a Band após 14 anos.

Um dos projetos que devem sair do papel, de acordo com a ‘Coluna F5’, está relacionado a um novo programa esportivo nas noites de domingo. A exibição seria exclusiva do SporTV.

Carreira de Fernando Prass

O ex-goleiro, de 44 anos, iniciou sua trajetória no futebol defendendo o Grêmio. Sem espaço no Tricolor, acabou emprestado ao Francana, Vila Nova e Coritiba. Firmou-se definitivamente no Coxa, onde ganhou status pela primeira vez o status de ídolo de uma torcida.

Retornou ao Brasil após um período no Velho Continente, pelo Desportiva de Leiria, para defender o Vasco da Gama. Cumpriu 189 jogos no Cuzmaltino e conquistou títulos importantes: Brasileirão Série B (2009) e Copa do Brasil (2011).

Mesmo com passagens pelo Ceará, o nome de Fernando Prass está mais ligado ao Palmeiras do que qualquer clube. Tornou-se multicampeão em 267 partidas pelo Alviverde.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.