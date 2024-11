Artur Jorge destaca final com Botafogo: ‘Jogo mais importante da minha carreira’

“Será o jogo mais importante da minha carreira”. Foi assim que o técnico Artur Jorge definiu a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético, neste sábado (30), às 17h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Em coletiva no palco da decisão, o técnico português pode conquistar a sua primeira taça continental e ainda garantir o primeiro título do clube na competição.

“Arrisco dizer que é o jogo mais importante da minha carreira. Não tenho dúvidas sobre isso. Me traz também a responsabilidade e a satisfação de podermos aproveitar o momento. Não quer dizer que não sabemos da responsabilidade que temos. Carregamos muita gente em cima de nós, temos o sonho de muita gente atrás de nós. Mas a responsabilidade não nos tira o gosto de viver esse momento. Tenho obrigação para com o clube de o quão grato que estou pela oportunidade de poder assumir e liderar esse projeto. Tão grato que estou por ter essa torcida do meu lado. Tenho uma determinação e um desejo muito grande de poder fazer parte dessa história. Carregada de ambição e esperança. Para que possamos chegar a um grande título. E nesse sentido teremos muita vontade. Tudo daremos, tudo faremos, olhando para dentro, naquilo que está ao nosso alcance, para chegar onde queremos”, destacou.

Artur Jorge, aliás, ainda ressaltou a campanha do time ao longo da temporada.

“O percurso que ambas as equipes fizeram, deixando rivais com a mesma ambição. Logicamente, temos a ambição de ser melhor do que o adversário amanhã. Objetivo claro de ganhar. Uma campanha que merece títulos no final da temporada”, destacou.

Botafogo e Atlético-MG, afinal, se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, pela final da Libertadores. Essa é a primeira vez que o clube carioca chega à decisão da competição.

Outros trechos da coletiva de Artur Jorge:

Conselhos de Jorge Jesus e Abel Ferreira: “Não. Aquilo que posso pegar é reduzido aquilo que é o resultado final. Quero repetir o que conseguiram fazer. Acompanhei de Portugal. Cabe a mim liderar o clube, a equipe e um grupo de homens carregado por essa ambição. Vamos lutar por esse troféu como se não houvesse amanhã.”

Último encontro: “Tivemos a oportunidade de disputar outras finais, mas sabemos que o contexto é diferente. O que é favoritismo se reduz. O resultado final pode ser decidido por um detalhe. Que pode ser ambião de cada uma das equipes. O contexto será muito diferente do rsto do campeonato, porque tudo se decide amanhã. Vamos fazer de tudo para que amanhã o nome falado seja Botafogo.”

Recado: “Se for falar diretamente para a torcida, diria confiem e acreditem. Sabemos que temos pela frente um adversário dificílimo e teremos uma tarefa árdua para vencer e ultrapassar esse rival. Mas significa que eu confio nos meus jogadores que vão lutar aaté a última gota de suor. Como esse time nunca falhou comigo e com os botafoguenses, não falhará amanhã.”

