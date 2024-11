Trio da Seleção celebra indicação ao The Best e relembra Olimpíadas: ‘Abriu portas’

A Fifa divulgou a lista de jogadoras que disputam ao prêmio The Best, que reconhece as melhores jogadoras do mundo em suas posições. Entre as concorrentes, estão seis integrantes da seleção brasileira, medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tratam-se de Lorena, Tarciane, Rafaelle, Gabi Portilho, Adriana e Kerolin.

Das seis, Lorena, Gabi Portilho e Adriana estão com a Seleção em Gold Coast, na Austrália. Afinal, o Brasil enfrenta as Matildas no segundo amistoso da data FIFA, dia 01, no CBUS Stadium, às 05h45 (horário de Brasília). Assim, em entrevista à CBFTV, elas celebraram a primeira indicação ao prêmio da entidade.

“A minha esposa me ligou e eu não estava esperando. Aí ela falou: ‘tu já olhou o teu Instagram?’ E eu falei, ‘não’. Eu não fico muito nas redes sociais quando estou aqui com a seleção. E quando eu fui olhar, a gente riu, a gente chorou junto e, nossa, foi a melhor sensação da minha vida”, revelou a goleira Lorena.

“É um dos meus sonhos, é um dos meus objetivos pessoais e eu estou muito feliz de ter dado o primeiro passo, que é estar entre as 11, e agora é continuar trabalhando pra que um dia eu seja a melhor do mundo”, completou.

Trio esbanja talento

Nos Jogos Olímpicos de Paris, Lorena se destacou ao defender dois pênaltis. Um contra o Japão, na fase de grupos, e outro contra a França, nas quartas de final. Além disso, Gabi Portilho foi a autora do gol da vitória sobre a França, que classificou o Brasil para as semifinais nas Olimpíadas. Adriana, por sua vez, foi a primeira mulher piauiense a conquistar medalha olímpica no futebol.

“Eu acho que é por tudo que a gente fez nas Olimpíadas, acho que ali abriu uma porta muito grande, não só para mim, mas para as outras que foram indicadas, então eu fico muito feliz por isso, é algo que Deus vem fazendo em nossas vidas, que é extremamente grande e que abre as portas para muito mais meninas estarem nessa lista.”, analisou Gabi.

“Fiquei um pouco atordoada, não sabia o que era direito. Depois entrei no Instagram da FIFA e vi certinho. Então eu fico muito feliz, realmente para coroar o ano incrível que eu tive junto com o Orlando (Pride), aqui na Seleção também. E fico mais feliz de ter recebido essa notícia aqui junto com as meninas. Agora é aproveitar e se preparar para o próximo jogo para a gente fazer um grande jogo também”, concluiu Adriana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.