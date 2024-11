Marlon Freitas mira título do Botafogo: ‘Preparados para conquistar nosso sonho’

Assim como o técnico Artur Jorge, o volante e capitão do Botafogo, Marlon Freitas, também expressou seu sentimento para a final da Libertadores. O jogador, assim, citou o propósito de conquistar a sua primeira taça da competição e também a do clube. Ele voltou a ressaltar a união do grupo e preparação para o duelo.

“O propósito é algo individual nessa caminhada que você citou no gramado. A gente pensa muita coisa, tudo que tive que passar para chegar aqui. Como eu falei, minha primeira Libertadores, chegar em uma final. É o único que vem da pré a decidir. Muitas coisas envolvidas, minha família, citei meu pai. Esse sonho. Estou muito feliz de estar aqui. A gente precisa desfrutar, estar com alegria. Foi nossa união que nos trouxe até aqui. A gente vai desfrutar até o último minuto desse jogo. Vou desfrutar desse momento. Passou muita coisa na minha cabeça. Estou muito feliz. Vamos fazer o nosso melhor para conquistar o nosso sonho”, disse o atleta.

Marlon Freitas, aliás, é o atleta do elenco com mais jogos na atual campanha da Libertadores, ao lado de Tchê Tchê, com 15 partidas. O atleta, afinal, ressaltou a qualidade do Glorioso e também do Atlético para chegar à decisão.

“É uma final de Libertadores, né? Acredito que as duas equipes chegam iguais, vai ser uma decisão muito difícil. Ambas as equipes mereceram estar nesta final. São duas equipes qualificadas. Mas a gente está bem preparado para isso, fazer uma grande final e conquistar o nosso sonho”, disse Marlon.

“A atmosfera será incrível. Minha primeira experiência vivendo final de Libertadores, minha primeira final também. Vai ser um jogo muito bom, a gente precisa desfrutar deste momento. É um momento único para o clube. Duas equipes buscando vencer a partida”, completou Marlon Freitas.

A decisão

Botafogo e Atlético, afinal, se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, pela final da Libertadores. Essa, aliás, é a primeira vez que o clube carioca chega à decisão da competição.

