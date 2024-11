Palmeiras se reapresenta, e Abel prepara mudanças contra o Cruzeiro

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta sexta-feira (29/11), após a derrota para o Botafogo, no Allianz Parque, que complicou a equipe na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, o Verdão se prepara para enfrentar o Cruzeiro, na quarta-feira (4/12), no Mineirão.

Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e, divididos por posições e posicionados por estacas, aprimoraram passes rápidos, movimentações e finalizações. Na parte final, houve um trabalho técnico de 12 contra 12 em dimensões reduzidas. Bruno Rodrigues e Piquerez cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Contudo, para a partida contra o Cruzeiro, Abel Ferreira terá que fazer mudanças. Estão suspensos o zagueiro Gustavo Gómez, pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-direito Marcos Rocha, expulso contra o Botafogo. Na zaga, Murilo deve voltar e fazer dupla com Vitor Reis. Já pelas alas, Mayke, que entrou no embate contra os cariocas, deve começar a partida em Belo Horizonte.

Além disso, o treinador pode fazer mudanças por opção técnica. Como as entradas de Dudu e Flaco López, nos lugares de Felipe Anderson e Rony, que caíram de rendimento.

Uma provável escalação contra o Cruzeiro tem: Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Flaco López e Estêvão.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Verdão volta a treinar às 10h (de Brasília) do sábado. Aliás, o Palmeiras está na vice-liderança, com três pontos atrás do Botafogo. Assim, para retomar a liderança da competição, a equipe precisa vencer o Cruzeiro e torcer para que o Glorioso perca para o Internacional, no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.