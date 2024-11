Atlético x Botafogo: pai emociona a web ao surpreender filho com viagem para a final da Libertadores

Pai emociona o filho com surpresa - (crédito: Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Atlético e Botafogo entram em campo às 17h (horário de Brasília) deste sábado (30), para decidir o título da Copa Libertadores. No entanto, antes do apito inicial, uma cena emocionante já viralizou: um pai surpreendeu o filho com uma viagem inesperada para assistir à final em Buenos Aires.

O jovem Rafael, afinal, foi ao Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, acreditando que estava apenas acompanhando o pai, que embarcaria para a Argentina. Pouco antes do voo, o pai revelou a surpresa: Rafael também iria assistir ao jogo decisivo do Galo.

“Vamos embora, pô. Você achou que eu ia deixar você fora desse jogo do Galo. Vamos buscar essa p…!”, disse o pai, arrancando lágrimas de felicidade do filho.

Ainda incrédulo, Rafael viu o pai abrir o celular para confirmar a passagem em seu nome. O vídeo registrando o momento emocionante rapidamente viralizou, sendo compartilhado em grupos de torcedores atleticanos e nas redes sociais.

A decisão

Atlético e Botafogo se enfrentam em partida única pela tão desejada “Glória Eterna”. O Galo chega à final buscando superar um momento complicado na temporada e garantir uma vaga na Libertadores de 2025. Já o Botafogo vive uma fase melhor, lidera o Brasileirão e sonha em conquistar o primeiro título da competição em sua história.

