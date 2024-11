Hulk, sobre a final da Libertadores: ‘Jogo mais importante da minha vida’

Hulk quer mais um título com a camisa do Atlético - (crédito: Foto: Reprodução)

Pelo Atlético-MG, Hulk já conquistou Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil. Porém, para a coleção do jogador, resta a Copa Libertadores. Neste sábado (30), o ídolo do Galo terá a chance de vencer o torneio continental. Assim, o atacante falou sobre seu sentimento com a partida.

“Momento histórico e especial. Somos privilegiados de poder chegar numa decisão tão importante e temos que disfrutar. Responsabilidade é muito grande, além do desejo de querer ganhar e realizar esse sonho. Sem dúvida alguma, vai ser o jogo mais importante da minha vida, por tudo que envolve. Estamos preparados, vamos dar o nosso melhor e se tiver que dar a vida dentro de campo, estou disposto a deixar para sair daqui vitorioso”, disse Hulk em coletiva de imprensa.

Favoritismo do Botafogo sobre o Atlético

Na decisão, o time mineiro enfrenta o Botafogo às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Em caso de empate, a partida seguirá para a prorrogação. Assim, na persistência do placar igual, a final irá para os pênaltis. O atacante declarou favoritismo do adverário, mas não descartou uma vitória do Galo.

“Realmente falei que o Botafogo é favorito e continuo compartilhando da mesma ideia. O ano deles foi melhor que o nosso. Mas se trata de uma final, e ganha quem chegar melhor no dia. Essa semana foi importante para nós, tivemos uma semana para treinar e pudemos relembrar coisas que somos capazes e precisamos fazer. Temos certeza que chegaremos com força máxima. Essa semana foi importante para que a gente focasse no nosso sonho, mas acima de tudo no que temos que fazer. Se quisermos triunfar amanhã, precisamos colocar em prática tudo que treinamos”, opinou.

Para fechar a preparação para o jogo decisivo, o Galo fez o último treino na manhã desta sexta-feira, no CT do Defensa y Justicia. Durante a atividade, Deyverson e Vargas tiveram um momento inusitado em campo com “implicâncias”. Hulk comentou sobre a situação e os últimos momentos da preparação.

“Eu não vi essa brincadeira, mas tem que ter esses momentos também. Nessa situação tão especial, não temos que absorver só coisas sérias, mas também disfrutar do momento e nos alimentar de coisas boas. Isso nos deixa mais leves para exercer nosso futebol”, comentou o atacante.

Ídolo do Atlético-MG

Após títulos conquistados com a camisa do Galo, Hulk se tornou ídolo. O jogador falou sobre a história que está sendo construída, mas afirmou que não quer que ela termine amanhã.

“Eu não quero encerrar amanhã, quero dar continuidade nessa linda história. Ganhamos títulos importantes aqui, mas ainda não ganhei a Libertadores. Batemos na trave em 2021 (semifinal). Quero entrar para a história com mais um título importante. Amanhã será um grande momento, um dia especial, assim como para os meus companheiros”, afimou.

As equipes fizeram uma “prévia” da final no Campeonato Brasileiro e o empate em 0 a 0 rendeu muita confusão e provocações entre os jogadores, principalmente entre Hulk e Luiz Henrique. O atleta alvinegro pediu desculpas na última terça-feira (29). Com isso, Hulk comentou sobre a iniciativa do jogador do Botafogo.

“Ali era apenas mais um jogo do Campeonato Brasileiro, onde as duas equipes precisavam ganhar. Sobre o Luiz Henrique, acho que tem muito talento, é muito jovem. A gente aprende a perdoar e erra diariamente. Eu fui defender o clube, mas está perdoada. Que ele possa aprender e venha a crescer como jogador”, finalizou.

