Cruzeiro traça objetivos para 2025 e coloca Campeonato Mineiro como ‘taça importante’

O Cruzeiro já começou a planejar a temporada de 2025 com objetivos claros, e entre as prioridades está a conquista do Campeonato Mineiro. Após cinco anos de domínio do Atlético-MG, a diretoria da Raposa considera essencial retomar o título estadual e reafirmar sua força no futebol do estado.

Pedro Júnior, vice-presidente do clube e filho do empresário Pedro Lourenço, enfatizou o compromisso com a competição.

“Vamos encarar o Campeonato Mineiro com seriedade e muito vigor para chegar à final. Queremos fazer um excelente torneio, voltar à decisão e conquistar o título. Respeitamos e valorizamos a competição, pois temos tradição nela. Nos últimos anos, os resultados não foram os esperados, mas estamos confiantes de que em 2025 voltaremos à disputa pelo troféu,” afirmou o dirigente.

Descartada a escalação do Sub-20

Rumores recentes sugeriram que o Cruzeiro poderia usar o time Sub-20 na competição devido ao calendário apertado. No entanto, Pedro Júnior garantiu que o elenco principal será priorizado.

“Não existe essa possibilidade de disputarmos o Campeonato Mineiro com jogadores da base. Talvez apenas na estreia, caso a data coincida com o retorno da pré-temporada. Mas seria uma situação pontual, envolvendo parte da delegação. Vamos planejar bem para que a competição não sofra com esses ajustes”, explicou.

A última vez que o Cruzeiro ergueu a taça do Campeonato Mineiro foi em 2019. Curiosamente, naquele ano, a equipe brilhou no torneio regional, mas enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua história no cenário nacional, culminando no rebaixamento para a Série B.

