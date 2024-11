Globo ganha concorrência por Denílson, de saída da Band

A Globo tem uma concorrente na briga pela contratação de Denílson, de saída da Band após 14 anos. De acordo com informações do ‘Portal Leo Dias’, a Amazon deseja contar com o ex-jogador em sua equipe a partir de 2025.

Segundo informações de Flávio Ricco, a negociação entre às partes estaria avançada e tudo encaminha para uma assinatura contratual em breve. Recentemente, a plataforma de streaming fechou a contratação do narrador Galvão Bueno, que deixará a Globo depois de 43 anos.

A forte movimentação da Amazon no mercado tem ligação com a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil, no próximo ano. A plataforma fechou contrato com a Liga Forte União (LFU) até 2029, que reúne equipes como Corinthians, Fluminense, Vasco e Internacional. Serão 38 jogos do Brasileirão por temporada.

Saída de Denílson da Band

A decisão de Denílson em deixar a emissora acontece nove meses depois das partes terem acertado a renovação de contrato. A falta de um programa próprio teria pesado para a saída, já que este era um desejo do ex-jogador. O novo vínculo iria até 2027. A Band, por meio de nota, confirmou o adeus do pentacampeão mundial.

Na emissora desde 2010, Denílson ganhou destaque principalmente por levar informação de forma descontraída. Ao lado de Renata Fan, fez uma dupla de sucesso no programa ‘Jogo Aberto’.

Globo quer Denílson

Assim como a Amazon, a Globo busca a contratação de Denílson – nome sondado pela emissora em outras ocasiões. Inclusive, as partes já estão em contato há alguns dias para avaliar um possível acordo. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A ideia inicial é que o ex-jogador assuma um novo programa esportivo do SporTV. A emissora pretende fazer da exibição o grande lançamento do canal para 2025, com ex-jogadores históricos na equipe.

Contudo, tanto o programa quanto a participação de Denílson não passam de esboço neste primeiro momento. A Globo também trabalha com outras possibilidades para o comentarista da Band – apesar de mais remotas.

