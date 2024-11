Galvão Bueno celebra mais de duas décadas de casamento ao exibir álbum de fotos

O narrador Galvão Bueno declarou todo o seu amor pela sua esposa, Desirée Soares, em publicação nas redes sociais. O casal completou 24 anos juntos e o profissional optou por exibir um álbum de fotos na companhia da empresária para celebrar o momento especial.

“O esporte nos uniu em 2000! Atrás dele, saímos pelo mundo! Mas o mundo ficou pequeno! Tudo ficou pequeno frente ao nosso amor”, detalhou o narrador após uma sequência de registros dos “pombinhos” pelo mundo.

“Obrigado, Desirée, minha princesa, por esses 24 anos”, acrescentou o profissional de comunicação.

Posteriormente, Desirée deu uma resposta recíproca.

“Ano que vem bodas de prata! Te amo”, ao lembrar que vão completar 25 anos de casados.

Neste período, o casal teve um filho, Luca Bueno, de 22 anos, que atua como filmmaker e youtuber. O ilustre profissional ainda é pai de Cacá Bueno, Popó Bueno e Letícia Bueno, que são oriundos do relacionamento com Lúcia Costa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Galvão Bueno realiza últimos projetos na Globo

Após a sua saída das transmissões esportivas TV Globo, Galvão recentemente acertou com a Amazon para ser o narrador da empresa, que adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir do próximo ano. Assim como na Copa do Brasil, pois o torneio também faz parte do portfólio do serviço de streaming.

Além disso, também será protagonista em uma campanha publicitária que será lançada pela Amazon, com o objetivo de evidenciar a estreia das transmissões. Mesmo com a saída da emissora da família Marinho, Galvão realiza um dos seus últimos projetos na Globo. Ao lado da jornalista Karine Alves, ele apresenta o reality show “Craque da Voz”. A atração estreou no dia 7 de novembro e busca encontrar um novo talento na narração. Depois de 43 anos de parceria, o ilustre locutor vai priorizar investir em seu canal no Youtube, que atualmente se chama “Canal do GB”, mas que mudará de nome em breve.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.