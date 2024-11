Torcedores do Botafogo prometem mosaico para final da Libertadores

O show da torcida do Botafogo nas arquibancadas também é uma das marcas na temporada. Na final da Libertadores, mais uma vez, os alvinegros prometem fazer história. O “Movimento Ninguém Ama Como A Gente”, responsável pela organização e produção dos trabalhos.

A festa será no setor “CAT 3B”, a parte superior da arquibancada que fica atrás do gol que será destinada à torcida do Botafogo. Haverá também outros materiais nos demais setores do Glorioso.

É O NOSSO MOMENTO Teremos mosaico no setor CAT 3B (Arquibancada Superior), pela primeira vez fora do país, e outros materiais nos setores destinados à nossa torcida. Lembrando sempre, a festa fazemos todos e para tudo dar certo precisamos de todo mundo. ???? pic.twitter.com/BfpAB5et5e — Mov. Ninguém Ama Como a Gente (@MovNacag) November 29, 2024

A torcida do Botafogo fez história neste ano com o primeiro mosaico fora do Rio de Janeiro, na partida contra o Grêmio no Espírito Santo, e também o primeiro fora do Sudeste, em Brasília. Agora, será o primeiro mosaico de uma torcida do Rio fora do país.

A expectativa para o jogo, aliás, é que até 40 mil alvinegros cariocas estejam presentes. Buenos Aires está cada vez mais recheada de torcedores nas ruas. A Conmebol, aliás, estima um público de 70 mil pessoas na final, sendo que a maioria será de torcedores do Botafogo, que esgostaram seu setor atrás do gol em apenas dois dias.

Atlético e Botafogo, assim, fazem a final da Libertadores, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Mâs Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

