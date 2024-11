Corinthians revela aumento no valor da dívida à Justiça

Augusto Melo, presidente do Corinthians, pode sofrer impeachment - (crédito: Foto: Rodrigo Corsi/Agência Paulistão)

O Corinthians atualizou o valor total de sua dívida à Justiça para negociar seus débitos de forma coletiva por meio da medida de Regime Centralizado de Execuções (REC). No documento, o clube apontou que o valor total é de R$ 2,4 bilhões. O valor, assim, é R$ 100 milhões a mais do que no “Dia da Transparência”, em setembro.

Cerca de R$ 704 milhões são relativos ao financiamento da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal. Para quitar a dívida, a torcida alvinegra promove uma campanha de arrecadação, que já recebeu R$ 10 milhões em menos de dois dias.

Em 2024 o Corinthians teve o bloqueio de R$ 50 milhões em ações judiciais. Recentemente, sofreu penhora de mais de R$ 19 milhões devido a uma dívida com a Pixbet, antiga patrocinadora.

Posição do Corinthians

Diante desta situação, o Corinthians, afinal, afirma ter “projeções indicando a insuficiência para cobrir obrigações de curto prazo, como folha salarial e compromissos operacionais.”

Ainda de acordo com o documento, “atualmente o clube apresenta elevados custos operacionais, com destaque para: R$ 420 milhões em custos diretos relacionados ao futebol profissional e R$ 220 milhões em despesas administrativas e de operação.”

