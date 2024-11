Mascote do Atlético, Galo doido recebe dura da polícia na Argentina

O mascote do Atlético-MG, popularmente conhecido como “Galo Doido”, sofreu uma abordagem da polícia argentina nesta sexta-feira (29), em Buenos Aires, no Mercado San Telmo, capital do país que sediará a final da Libertadores de 2024.

O motivo foi um comportamento considerado inadequado no espaço, em companhia de torcedores do clube mineiro, enquanto cantavam músicas em alusão ao Atlético. A polícia local interveio e, com empurrões, expulsou o mascote do mercado. Um vídeo mostra as autoridades cercando o mascote durante a ocorrência.

Neste sábado (30), o Atlético entra em campo contra o Botafogo pela final da Libertadores. O time busca o bicampeonato continental, já que conquistou o título em 2013, quando a final ainda era disputada em dois jogos. Naquela ocasião, o adversário foi o Olimpia, do Paraguai.

Por outro lado, o Botafogo, apontado por muitos como favorito, busca seu primeiro título na história da competição. A partida começa às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina.

O GALO DOIDO tomando enquadro da polícia argentina já é demais pra mim pic.twitter.com/cYWEK4GZFG — ???????????????????????????????? (@InfoGalo_) November 29, 2024

