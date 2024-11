Torcedores do Atlético alegam que agência de viagens cancelou pacotes para a Libertadores

Os torcedores do Atlético-MG estão relatando diversos problemas com a agência de turismo Outsider, devido ao cancelamento de pacotes de viagem para Buenos Aires, onde o time mineiro disputará a final da Libertadores neste sábado (30) contra o Botafogo.

As reclamações dos torcedores são feitas diretamente no site da empresa. O pacote incluía voo e ingresso para a partida, mas a agência também oferecia a venda dos itens separadamente. Contudo, inicialmente, a Outsider informou aos torcedores que o voo de ida para Buenos Aires partiria de Belo Horizonte às 9h (horário de Brasília) desta sexta-feira, com retorno no domingo, às 13h. No entanto, nesta semana, os passageiros receberam uma ligação informando uma alteração no planejamento.

Aliás, a mudança previa que o voo de ida seria antecipado para a madrugada de sábado, dia da final, às 3h15, e o retorno seria antecipado para domingo, às 6h. Porém, nesta sexta-feira (29), torcedores, portanto, afirmam ter recebido ligações informando o cancelamento geral e orientações para solicitar reembolso.

LEIA MAIS: Mascote do Atlético, Galo doido recebe dura da polícia na Argentina

“Estou desesperado e desolado. Eu não quero reembolso, processo, nada. Só quero ir ver o jogo, é um sonho de criança. Sempre quis assistir ao Galo fora do país, e esta é uma oportunidade única: final da Libertadores. Agora, parece que estão tirando isso de mim devido à irresponsabilidade dessa empresa. Eles vendem um sonho e, um dia antes, cancelam”, desabafou Felipe Cardoso, torcedor identificado pelo portal “ge”.

Empresa se defende em nota das acusações dos torcedores do Atlético

Todavia, por outro lado, a agência Outsider emitiu uma nota defendendo-se das críticas e explicando as mudanças e, posteriormente, o cancelamento das viagens e ingressos.

“Depois que a Latam cancelou dois voos para Buenos Aires hoje (sexta-feira), seis de nossos passageiros foram impactados por essa situação, e precisamos reacomodá-los. Nos causa estranhamento que, após uma grande empresa cancelar dois aviões e deixar 400 passageiros no chão, o foco esteja na reacomodação de meia dúzia”, alega a empresa em sua defesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.