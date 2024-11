Ministério Público pede jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, em MG, com torcida única

O Ministério Público de Minas Gerais recomendou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão, seja realizada com torcida única no estádio do Mineirão. O pedido veio diretamente do vice-governador do estado.

Aliás, nesta sexta-feira (29), o MP orientou a Federação Mineira de Futebol (FMF) após várias instruções da Polícia Militar, motivadas pelos incidentes entre as torcidas organizadas dos dois clubes. Eles ocorreram em outubro, na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte.

Relembre o ocorrido: Organizada do Palmeiras ataca ônibus com cruzeirenses; uma morte já foi confirmada

Todavia, cerca de 150 palmeirenses, membros da maior torcida organizada do clube, atacaram um ônibus com cruzeirenses. O ataque resultou em um incêndio no ônibus, uma morte e dezenas de feridos. A polícia já identificou os responsáveis pela emboscada.

Desse modo, atendendo à recomendação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Ministério Público sugeriu que a FMF alterasse a realização do jogo para torcida única ou até outro estádio. A recomendação se deu por questões de segurança. A decisão final, no entanto, cabe à CBF. Nesta data, a FMF enviou um ofício à CBF para que se manifestasse. Caso contrário, será necessária uma logística complexa envolvendo a PMMG, a Polícia Militar de São Paulo (PMSP) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

