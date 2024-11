Vaquinha da torcida do Corinthians arrecada mais que o dobro da bilheteria em 48 horas

Arredação em campanha foi superior a bilheteria do Timão neste mês de novembro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A campanha da torcida do Corinthians para pagar o financiamento da Neo Química Arena segue um sucesso. Dois dias após o lançamento, na última quarta-feira (27), a vaquinha já juntou quase R$ 15 milhões. O valor é superior ao arrecadado nos três jogo que o Timão fez em casa no mês de novembro.

Nas partidas contra Vasco, Palmeiras e Cruzeiro, o estádio em Itaquera recebeu um total de 137,6 mil torcedores, o que gerou uma renda de R$ 7,6 milhões. Entretanto, o Corinthians não fica com o valor bruto arrecadado na bilheteria, pois usa parte do dinheiro para pagar as despesas da partida.

A vaquinha é organizada pela Gaviões da Fiel. As doações caem direto em uma conta da Caixa Econômica Federal, sem acesso da torcida. O valor total do financiamento é de R$ 710 milhões. A expectativa é que a arrecadação consiga quitar tudo, com um prazo de seis meses.

