Flamengo presenteia filho de Everton Ribeiro com título de sócio honorário

Flamengo presenteia filho caçula de Everton Ribeiro, ídolo do Rubro-Negro - (crédito: Foto: Reprodução / Flamengo)

Nesta sexta-feira (29), o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, presenteou o filho caçula de Everton Ribeiro, Antônio, mais conhecido como Totói, de 4 anos. Ele recebeu o título de sócio honorário do clube. O menino é considerado um mascote pela torcida rubro-negra.

Aliás, apesar de Everton Ribeiro ter saído para o Bahia após seis anos no Flamengo, o carinho da família pelo Rubro-Negro continua. Na cerimônia de entrega do título, estavam presentes Marília Nery, esposa de Everton, e seus dois filhos, Totói e Augusto (Guto).

LEIA MAIS: Flamengo define Diego Ribas como representante em sorteio do Mundial de Clubes 2025

Contudo, em outubro deste ano, Totói já havia ganhado uma moto elétrica do Flamengo. Esse presente foi dado, portanto, a todos os filhos dos jogadores do atual elenco. Segundo o estatuto do clube, o presidente pode nomear até 10 sócios honorários por ano. Esses sócios podem frequentar a Gávea para sempre, sem mensalidades.

Além disso, a esposa de Everton compartilhou várias vezes o amor do menino pelo Flamengo. Na apresentação de Everton ao Bahia, Totói cantou o hino do time carioca. O momento gerou grande repercussão nas redes sociais. Atualmente no Bahia, Everton Ribeiro fez 394 jogos pelo Flamengo e conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores (2019 e 2022). Na última, ele deu o passe decisivo para o gol de Gabigol.

Senhoras e senhores, com vocês o mais novo sócio honorário do Clube de Regatas do Flamengo: Antônio Nery Ribeiro! ?????? pic.twitter.com/bR82evX86A — Flamengo (@Flamengo) November 30, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.