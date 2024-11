Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e São Paulo se enfrentam no Rio Grande do Sul - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo (01/12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos chegam pressionados, já que estão a três pontos d0 Z-4 e precisam vencer para espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Já os paulistas estão na sexta colocação e ainda sonham com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir

TV Globo e Premiere transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho tem apenas uma dúvida para o duelo contra o São Paulo. Afinal, com Kannemann lesionado, o treinador precisa decidir quem vai fazer dupla com Jemerson no sistema defensivo. Contra o Cruzeiro, o comandante optou por escalar Rodrigo Caio, pegando muitos de surpresa. Contudo, para a partida deste domingo, Pedro Geromel deve aparecer entre os titulares. Outra opção é Gustavo Martins, mas Renato vem optando por jogadores mais experientes nesta reta final de temporada. Por fim, o time deve ser muito parecido com o que enfrentou a Raposa, fora de casa, no último compromisso.

Como chega o São Paulo

Já o São Paulo ainda não sabe se poderá contar com o atacante Calleri. Afinal, o centroavante treinou separado dos companheiros nesta semana e ainda não está totalmente recuperado das dores na coxa esquerda. Além disso, o técnico Luis Zubeldía tem a chance de contar com o retorno do lateral-esquerdo Welington, apesar de ainda ser incerto. Ele fez trabalhos com os companheiros nesta quinta e tem evoluído depois de apresentar um edema muscular na coxa esquerda. Outros que seguem em tratamento no departamento médico do são Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo) e Liziero (dores no tornozelo direito).

GRÊMIO X SÃO PAULO

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 1/12/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Grêmio: Marchesín, João Pedro, Geromel (Rodrigo Caio), Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Sabino (Rafinha ou Welington); Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, André Silva e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

