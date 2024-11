BragantinoX Cruzeiro: Onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Cruzeiro se enfrentam pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro no Nabi Abi Chedid - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Bragantino e Cruzeiro se enfrentam no começo da noite deste domingo (1/12), às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O confronto, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, é muito importante na pretensão das duas equipes que lutam por objetivos distintos. Além disso partida marca o reencontro de Fernando Seabra, atual técnico do Massa Bruta, com seu antigo clube.

Onde assistir

O jogo será transmitido de maneira exclusiva pelo canal Premiere a partir das 18h30.

Como chega o Bragantino

O Bragantino quer encerrar a sequência de 11 rodadas sem vencer e melhorar sua situação. Afinal, entrou na rodada ocupando a 18ª colocação, com 37 pontos, e tem a pior campanha do returno. Contudo, uma vitória dentro de casa pode tirar a equipe paulista da zona de rebaixamento, somada com tropeços do Criciúma ou do Fluminense. O Touro conquistou o último triunfo na 25ª rodada, contra o Bahia, há três meses. Para a partida deste final de semana, o Massa Bruta não deve contar com Nathan Mendes, Eric Ramires e Thiago Borbas, que estão lesionados, e ainda tem dúvida quanto à Gustavo Neres.

Como chega o Cruzeiro

Na busca de deixar para trás o abalo pela perda da final da Sul-Americana, o Cruzeiro quer retomar o foco no Brasileirão, onde busca uma vaga na próxima Libertadores. Na sétima colocação, com 48 pontos, o Cabuloso quer defender a posição. Dessa forma, se firmar como favorito para disputar o torneio continental. Para a partida em Bragança Paulista, Fernando Diniz não deve ter o zagueiro Lucas Villalba, que será substuído por Zé Ivaldo e segue sem Kaio Jorge. Endim, no meio, Gabriel Veron, que deixou a partida contra o Grêmio machucado, ainda é dúvida.

BRAGANTINO X CRUZEIRO

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 1/12/2024, às 18h30 (de Brasília).

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP).

Bragantino: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Mateus Vidal (Gabrie Veron), Barreal e Lautaro Diaz. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Auxiliares: Bruno Boschilla (PR) e Michael Stanislau (RS).

VAR: Wagner Reway (RS).

