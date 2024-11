Athletico x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, Athletico e Fluminense medem forças neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 36ª rodada do Brasileirão. Assim, a diferença entre as equipes na parte de baixo da tabela é de apenas dois pontos, o que transforma a partida em uma verdadeira decisão.

No momento, o Furacão soma 41 pontos e ocupa a 15ª colocação, enquanto o Tricolor tem 39, em 16º. Ambos estão bem próximos da zona de rebaixamento, visto que o Criciúma, primeiro time do Z4, tem 38 pontos, e o Red Bull Bragantino, soma 37.

Onde assistir

A partida deste domingo (1) terá a transmissão do SporTV e dos canais Premiere.

Como chega o Athletico

O Furacão tem um retorno garantido na zaga e pode ainda ganhar mais uma opção no ataque. Afinal, o zagueiro Thiago Heleno volta de suspensão e deve reassumir a vaga de titular, ao lado de Lucas Belezi. Além disso, o atacante Canobbio pode ficar novamente à disposição do técnico Lucho González. O uruguaio vem se recuperando de um edema ósseo no osso sacral, fazendo um trabalho de transição física.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes não terá desfalques de titulares por causa de suspensões. Apenas Felipe Melo, que foi punido pelo STJD em cinco partidas e não atuará mais na temporada. Além disso, Lelê, que só volta na próxima temporada, e Ignácio, que segue com dores no joelho esquerdo, devem ficar de fora. Quem também deve ser desfalque é o atacante Keno, com uma entorse no tornozelo.

ATHLETICO X FLUMINENSE

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 01/12/2024, às 18h30 (de Brasília).

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Athletico: Mycael; Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho, Gabriel e Zapelli (João Cruz); Cuello, Pablo e Nikão. Técnico: Lucho Gonzalez.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Lima (Serna) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

