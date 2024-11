Austrália x Brasil: Onde assistir, escalações

Austrália e Brasil voltam a se enfrentar, desta vez com Gold Cost. No 1º amistoso, Brasileiras 3 a 1 - (crédito: Foto: Arte Jogada 10)

Austrália e Brasil se enfrentam no início da manhã deste domingo, 1º/12, às 5h35 (de Brasília), no segundo amistoso durante esta data-FIFA feminina. A partida será no Cbus Super Stadium, em Gold Coast.

No primeiro amistoso – muito pegado e nada ‘amistoso’ – a Seleção Feminina fez excelente partida e venceu por 3 a 1, calando os 57 mil torcedores que foram ao Suncorp Stadium, em Brisbane.

Onde assistir

O amistoso entre Austrália e Brasil terá transmissão do SporTV às 5h35 (de Brasília).

Como está a Austrália

O técnico Tom Sermanni não confirmou a escalação, mas é provável que promova algumas alterações no time que começou no primeiro jogo. Porém, é quase certo que as atacantes Raso e Foord, destaques da equipe, sigam no time titular, e que Polkinghorne, que foi titular em Brisbane, mas fez naquele dia sua partida de despedida da seleção, tenha a vaga ocupada por Freier. Sermanni espera uma Austrália mais eficaz desta vez.

“Não conseguimos anular as jogadas do Brasil na primeira partida, mas tivemos a alegria de ver algumas jogadoras que tinham poucas oportunidades mostrarem suas qualidades”, disse Sermanni, ex-seleção da Nova Zelândia, mas que é interino no cargo. Afinal, a federação australiana busca oficializar um técnico após o fim dos Jogos Olímpicos, quando a seleção, treinada por Tony Gustavsson, caiu ainda na primeira fase.

Como está o Brasil

Embora muito satisfeito com o resultado e o esquema que deu um nó nas australianas, o ténico Artur Elias não vai repetti a queipe. Afinal, a atacante Marília as defensoras Yasmin e Fê Palermo saíram machucadas e não irão a campo.

AUSTRÁLIA x BRASIL

Amistoso feminino

Data e horário: 1/12/2024 (de Brasília), 5h35 (de Brasília)

Local: Cbus Super Stadium, Gold Coast (AUS)

AUSTRÁLIA: Arnold; Carpenter, Kennedy, Clare Hunt e Catley; Heatley, Freier, Cooney-Cross e Van Egmond (Yallop); Raso e Foord. Técnico: Tom Sormanni

BRASIL: Natascha (Lorena); Fê Palermo, Isa Haas e Vitória Calhau; Bruninha, Laís Estevam, Duda Sampaio e Gabi Portilho (Vic Albuquerque); Amanda Gutierres, Aline Gomes e Giovana Queiroz. Técnico: Arthur Elias

Gols: Amanda Gutierres, 6’/1ºT (0-1); Amanda Gutierrez, 12’/1ºT (0-2); Foord, 42’/1ºT (1-2); Gio Queiroz, 8’/2ºT (1-3)

Arbitragem: Não divulgada até o fechamento desta matéria

