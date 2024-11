Fan Fest no Nilton Santos: telões com jogo e show de Suel

O cantor Suel, que é botafoguense, vai fazer um show no Nilton Santos, o Engenhão, às 15h, antecedendo o jogo do Glorioso contra o Atlético em Buenos Aires. Dessa forma, ainda dá tempo de torcedores irem para o estádio da Estrela Solitária para acompanhar a grande final da Libertadores pelos telões.

Suel, ex-integrante do grupo Imagina Samba, é a atração musical dessa tarde especial na Fan Fest que reúne milhares de alvinegros na casa do clube.

“Fala galera do Fogão, torcida alvinegra. Estou passando para confirmar que a gente vai estar junto no Niltão Fan Fest, no Nilton Santos, cantando muito pagode para darmos sorte para o nosso fogão. Espero todo mundo lá, para gente tirar onda demais. Prometo fazer um show histórico para dar muita energia e sorte”, disse o cantor, confiante, no vídeo de divulgação do evento.

No post no X (antigo Twitter), Suel divulgou também que as entradas para o estádio custam a partir de R$ 30.

Botafoguenses se reúnem no Nilton Santos, casa da Estrela Solitária

Os torcedores que não puderam viajar a Buenos Aires terão a chance de acompanhar cada minuto juntos e poderão ver pelos telões não apenas o jogo, mas também a festa da torcida alvinegra que foi para a capital argentina. Afinal, os botafoguenses que rumaram de avião ou até de ônibus (chegando a 48 horas de viagem) também prometem uma festa. Assim, eles vão fazer um mosaico gigantesco nas arquibancadas do estádio Monumental de Nuñez. A organização é do “Movimento Ninguém Ama Como A Gente”.

A sede do Botafogo em General Severiano, no bairro que dá nome ao clube, faz o Embrazado, com ingressos esgotados. E a sede do remo do Botafogo, Sacopã, também transmite a partida, num evento com feijoada e roda de samba, com ingresso a partir de R$ 70.

Diversos bares pelo Rio de Janeiro também prepararam as TVs para transmitir a partida, atraindo multidões de torcedores alvinegros. O Boteco Rão, na Praia de Botafogo, é um ponto de encontro bastante conhecido e popular entre os botafoguenses. Alguns shoppings da cidade instalaram telões para que os clientes acompanhem a final. Entre eles, o Metropolitano, o Américas Shopping e o Parque Shopping.

E quem vai ficar em casa pode acompanhar pelo Voz do Esporte, que está com a cobertura desde as 12h.

O jogo também vai passar na televisão. Veja onde assistir.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.