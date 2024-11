Ronaldinho manda mensagem ao Atlético antes da final: ‘Boa sorte Galo’

Ronaldinho deseja boa sorte ao Atlético-MG antes da final da Libertadores - (crédito: Foto: Guillermo Legaria/AFP via Getty Images)

O Atlético-MG decide com o Botafogo, neste sábado (30/11), às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, quem será o grande campeão da Libertadores da América. O Galo vem em busca do bicampeonato, já que levou a taça em 2013. E o clube mineiro ganhou o reforço de um ídolo na torcida: Ronaldinho Gaúcho.

Nas redes sociais, o camisa 10 da conquista da Libertadores de 2013 com o Atlético, disse estar torcendo pelo time mineiro. O ex-jogador está na China neste momento, mas garantiu que irá acompanhar o jogo.

Boa sorte Galo!!! Já estou me preparando aqui da China – Qingdao para assistir e torcer por um grande jogo!!! ???????????? pic.twitter.com/nsmTWx2zs4 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 30, 2024

“Boa sorte Galo! Já estou me preparando aqui da China – Qingdao para assistir e torcer por um grande jogo!”, publicou Ronaldinho.

Sob a batuta de Ronaldinho Gaúcho, o Atlético-MG conquistou a América pela primeira vez em 2013. Na ocasião, o Galo bateu o Olímpia nos pênaltis e levantou a taça em um Mineirão lotado. Naquela equipe, tinha nomes consagrados e que estão na história do clube como Jô, Tardelli, Victor e Réver. Além disso Bernard, que foi titular naquela decisão, está no atual time e vai disputar sua segunda final.

Torcida espera que Hulk seja novo Ronaldinho

Agora, a equipe comandada por Gabriel Milito vai tentar repetir o feito do Galo de 2013 e conquistar o bicampeonato. Se dessa vez o atleticano não terá Ronaldinho para comandar a equipe, a responsabilidade de conduzir o Atlético será de Hulk.

“Realmente, eu falei que o Botafogo é o favorito. E continuo compartilhando da mesma ideia, até porque o ano deles foi melhor que o nosso. Mas se trata de uma final, e uma final não ganha quem chega melhor no dia. É quem estiver mais concentrado, quem errar menos”, disse Hulk, em coletiva na véspera da partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.