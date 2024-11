Monumental tem portões abertos e botafoguenses em massa, horas antes da final

Torcida do Botafogo comparece em mais peso no Monumental - (crédito: Foto: Léo Pereira / Jogada10)

O ambiente da final da Libertadores já tomou conta de Buenos Aires. Atlético-MG e Botafogo decidem neste sábado (30/11), às 17h, quem será o campeão continental de 2024. O palco será o Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, que já começou a ser pintado de branco e preto.

O estádio já foi aberto ao público e os torcedores já começaram a tomar seus lugares para acompanhar o espetáculo. Em um primeiro momento, a torcida do Botafogo, posicionado ao lado direito da tribuna de imprensa, comparece em mais peso. Já a torcida do galo, ao lado esquerdo, ainda tem muitos adeptos fora do Monumental de Nuñez.

Quem também já chegou ao estádio foram as duas equipes. Afinal, os ônibus que trazia as delegações de Atlético-MG e Botafogo chegaram ao Monumental por volta das 15h15 e se direcionaram ao vestiário para se prepararem para o aquecimento.

O Glorioso, com uma campanha que começou desde a fase pré-Libertadores, chega em melhor momento. Além disso, vem de um 3 a 1 sobre o Palmeiras, que o coloca também às portas do título brasileiro. O Galo mineiro, embora tenha feito campanha superior na competição, vive um momento de irregularidade. Porém, trata-se de um jogo único e, pela força dos times, tudo está em aberto. Por fim, em caso de empate, prorrogação. E, se persistir a igualdade, o campeão sairá nos pênaltis.

