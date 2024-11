Restaurante em Buenos Aires vende prato em formato de escudo do Botafogo

Buenos Aires, na Argentina, está no clima do Botafogo, que faz a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, neste sábado. Assim, um restaurante próximo ao Monumental de Núñez, local da partida, vende um prato de bife à milanesa que tem o formato do escudo do alvinegro. O vídeo foi divulgado pelo jornalista e influenciador Pedro Certezas.

O nome do restaurante é “El Antojo Núñez”, que fica a cerca de 15 minutos do estádio. Aliás, o restaurante é o favorito do zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, que nasceu em Buenos Aires, na região da Villa Celina. O argentino é muito fã de milanesas, um dos pratos mais tradicionais e vendidos na capital.

A final da Libertadores começa às 17h. Quem vencer o jogo único vence o torneio. Em caso de empate, haverá prorrogação e, caso persista, disputa por pênaltis.

