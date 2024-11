Atleticanos mostram confiança inabalável antes da final: ‘Galo joga melhor a Libertadores’

Torcedores do Atlético esbanjam confiança para a final da Libertadores - (crédito: Foto: Reprodução)

Torcedores atleticanos vem mostrando grande empolgação, horas antes da final da Libertadores. Neste sábado, o Galo encara o Botafogo, às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, valendo a taça da competição continental. E o torcedor atleticano vive a expectativa do bicampeonato do torneio.

Para Alessandro Granado, que está acompanhando o jogo em um bar em Belo Horizonte, o momento ruim do Galo no Brasileiro não vai interferir nesta final. Além disso, ele projetou um duelo difícil, mas com gol de Hulk para concretizar o bi.

“São campeonatos diferentes, se fizermos um recorte, ficamos atrás apenas do River Plate na Libertadores, e nós eliminamos eles. Acho que o Galo joga melhor na Libertadores. Jogo difícil. O time do Botafogo é muito bom, os dois são ótimos. Não temos banco, mas a gente só precisa de 11. 1 a 0 no tempo regulamentar. Gol do Hulk, de falta”, disse Alessandro.

Já para Ricardo Frois, a partida será bastante sofrida, mas o adepto quer evitar os pênaltis assim como em 2013. Na ocasião, o Atlético perdeu para o Olimpia por 2 a 0 no jogo de ida e venceu pelo mesmo placar no embate de volta, no Mineirão. A conquista veio apenas nas penalidades máximas explodindo o estádio cheio de atleticanos.

“Jogo do Galo sem sofrimento não existe. Mas eu nem quero chegar no ponto de penalidades. Sem tanto sofrimento. Aliás, isso foi só em 2013. Acredito que hoje fica 2 a 1 para o Galo, gols de Hulk e Deyverson”, falou Ricardo.

