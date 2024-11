Libertadores: expulsão de Gregore, do Botafogo, é a mais rápida da história das finais

O volante Gregore, do Botafogo, cometeu uma falta aos 29 segundos na final da Libertadores e foi expulso aos 40 segundos de jogo. A expulsão foi a mais rápida em uma decisão do torneio continental.

A partida ocorre entre Botafogo e Atlético-MG neste sábado (30/11) em Buenos Aires.

Gregore acertou a sola da chuteira na cabeça de Fausto Vera, enquanto disputavam uma bola no meio de campo. O argentino tentou cabecear, e o jogador botafoguense levantou a perna para tentar pegar primeiro.

Fausto Vera precisou ser atendido pelos médicos do Atlético-MG por conta de um corte no rosto. Ele segue no jogo.

Além do cartão vermelho, saiu um cartão amarelo para Rodrigo Battaglia, zagueiro do Atlético, no primeiro tempo da decisão.

Expulsão mais rápida da Libertadores

A expulsão mais rápida da história da Libertadores foi a de Alejandro Bernal, na partida entre Atlético Nacional (Colômbia) e Nacional (Uruguai) em 2014, aos 22 segundos do primeiro tempo.