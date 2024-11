Luiz Henrique celebra título do Botafogo e destaca: ‘Tentaram me parar’

O Botafogo conquistou a Libertadores após partida dramática contra o Atlético, no Monumental de Núñez, neste sábado. Um dos destaques da campanha e eleito craque da decisão, Luiz Henrique destacou o título, agradeceu ao clube por faturar o título e ainda afirmou que o tentaram pará-lo.

“Para te falar a verdade, é um sonho que estou vivendo. Estou muito feliz, muito feliz mesmo porque pude proporcionar essa vitória para a minha mãe, o meu irmão, que nunca tiveram essa oportunidade de me ver em uma final de Libertadores como campeão, melhor da partida. Quero agradecer muito ao Botafogo”, disse antes de complementar.

“Eu disse na minha primeira entrevista que o Botafogo necessita estar no topo. É um clube que está trabalhando muito, se empenha muito, e minha palavra é só gratidão. Muitas pessoas tentaram me parar, mas Deus está comigo, minha família está comigo, e tenho que seguir com esse foco, pé no chão, porque tem mais”, destacou.

Aos 34 minutos, Luiz Henrique abriu o placar na primeira vez que o Botafogo saiu para jogar. Marlon Freitas chutou, a bola bateu em Júnior Alonso e sobrou limpa para o camisa 7, que emendou de primeira por baixo de Everson.

Depois de conquistar a América, o Botafogo, aliás, tem a oportunidade de faturar o título do Brasileirão ainda na próxima semana. O Glorioso enfrenta o Internacional na quarta-feira (4), no Beira-Rio , pela 37ª rodada da competição. Caso vença e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, pode soltar mais um grito na semana.

