Santos prepara barca e terá forte reformulação para 2025

O Santos prepara uma verdadeira reformulação em 2025. Tanto que alguns atletas, mesmo sob contrato, não farão parte do grupo que viajará para a pré-temporada nos Estados Unidos em janeiro de 2025. A ideia da diretoria é negociar estes atletas e abrir espaço na folha salarial para novas peças que vão disputar a Série A no ano que vem. Outros estão em fim de contrato e não terão o vínculo renovado.

Um destes casos é Pedrinho. O atacante foi emprestado pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, até o fim do ano, e o Peixe não pretende continuar com o jogador. Assim como Renan, que chegou com um contrato de seis meses, mas sequer jogou. No ano que vem, o Peixe conta com João Paulo, Gabriel Brazão e Diógenes para o setor e deve abrir esta quarta vaga para um atleta da base.

Na mesma esteira aparece o volante Alisson, que praticamente passou o ano sem atuar por conta de uma grave lesão no joelho. Ele não terá seu contrato renovado. Já o lateral-direito Rodrigo Ferreira tem contrato até 2026, mas não agradou e deve ser negociado ou emprestado para um novo clube.

Por fim, outros dois jogadores aparecem com chances de acabarem sendo emprestados ou negociados de forma definitiva: o zagueiro Alex Nascimento e o volante Sandry. Ambos têm vínculo até 2026, mas podem virar moeda de troca do Peixe no mercado.

Antes de sacramentar todas essas saídas, o Santos precisa concluir o principal objetivo para 2025: contratar um novo treinador. Por enquanto, o plano A é Luís Castro, com quem o Peixe já tem negociações avançadas.

