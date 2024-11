Alex Telles dedica título ao elenco do Botafogo de 2023: ‘Merece’

Um dos destaques do Botafogo na temporada, o lateral-esquerdo Alex Telles dedicou o título da Libertadores ao elenco do Glorioso de 2023. Ele marcou o segundo gol da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, neste sábado, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Na sequência, ele ainda brincou: “aguentem ou surtem”.

“Desde que cheguei ao Botafogo, encontrei um grupo faminto. Depois do que aconteceu no ano passado, que acompanhei de longe, ninguém tocou nesse assunto até agora, porque era algo que machucava. O elenco, todo mundo, a torcida. A gente sabia da responsabilidade que a gente tinha. No dia a dia, os torcedores, a emoção. Cada vez que a gente avançava fase a fase no Brasileiro e na Libertadores e a gente carrega esse peso. A gente que está em campo respondendo aos torcedores e o clube merece. O clube merece. Os jogadores que aqui estavam, o Gatito, o Carli. Estavam aqui hoje, eu falei que a gente ia ganhar por eles. O Gregore, que saiu expulso, falei: “nós vamos ganhar por você”, disse o lateral.

Com o título do Botafogo, o Rio de Janeiro, aliás, passa a ter quatro clubes com títulos da Libertadores. Nos últimos três anos, o Flamengo e o Fluminense, afinal, haviam levantado o troféu.

Depois de conquistar a América, o Botafogo, aliás, tem a oportunidade de faturar o título do Brasileirão ainda na próxima semana. O Glorioso, afinal, enfrenta o Internacional na quarta-feira (4), no Beira-Rio , pela 37ª rodada da competição. Caso vença e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, pode soltar mais um grito na semana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.