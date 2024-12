John se emociona após título da Libertadores pelo Botafogo

John prometeu à sua filha o título da Libertadores. E cumpriu. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste sábado, no Monumental de Núñez, ele se emocionou ao falar da família junto com os dois filhos. O arqueiro, aliás, foi vice-campeão em 2021 com o Santos, no Maracanã. No entanto, desta vez, o cenário foi diferente.

“Sempre foi um sonho para mim. É difícil falar de família. Eu sou um cara trabalhador para caramba, passei algumas coisas no futebol, fui vice-campeão e prometi para a minha mais velha que ia colocar a de ouro no peito dela. Hoje ela está. Ninguém pode tirar de mim. Eles que sofrem com a gente no dia a dia. Quando a gente acaba falhando no gol. Eles que passam por tudo. Eles merecem tudo que eu posso dar”, afirmou em entrevista à ESPN.

O goleiro foi decisivo na conquista. Foram ao menos duas grandes defesas em chutes de Hulk, um deles quando ainda estava 0 a 0, outro para segurar o 2 a 1 no segundo tempo.

Com o título do Botafogo, o Rio de Janeiro, aliás, passa a ter quatro clubes com títulos da Libertadores. Nos últimos três anos, o Flamengo e o Fluminense haviam levantado o troféu. Com o título inédito, o clube torna-se o 12º brasileiro a conquistar a Libertadores.

Depois de conquistar a América, o Botafogo, aliás, tem a oportunidade de faturar o título do Brasileirão ainda na próxima semana. O Glorioso, afinal, enfrenta o Internacional na quarta-feira (4), no Beira-Rio , pela 37ª rodada da competição. Caso vença e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, pode soltar mais um grito na semana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.