Botafogo conquista última vaga para o Super Mundial. Veja os classificados!

O Botafogo é o grande campeão da Copa Libertadores. Os cariocas venceram o Atlético-MG por 3 a 1 neste sábado (30/11), no Monumental de Nuñez e conquistou o principal título da América do Sul. Mais do que isso, o Glorioso também ficou com a última vaga para o Super Mundial de Clubes de 2025.

Aliás, o Botafogo será o quarto brasileiro na competição. Afinal, Flamengo, Fluminense e Palmeiras também estão classificados para o Super Mundial de Clubes. Por fim, Boca Juniors e River Plate, ambos da Argentina, são os outros representantes Sul-Americano. O torneio terá 32 times e vai estar sendo disputado a cada quatro anos.

O sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025 será realizado na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília). Aliás, as chaves da competição serão definidas em evento realizado em Miami, uma das 11 sedes do torneio. Os 32 times estarão sendo divididos em oito grupos de quatro equipes. Contudo, a Fifa vai formar grupos para a competição em um sorteio dirigido (com divisão de potes) levando em consideração fatores esportivos e geográficos. Por fim, o torneio vai acontecer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

Veja todos os classificados para o Super Mundial de Clubes

Classificados da América do Sul

Boca Juniors (Argentina), River Plate (Argentina), Botafogo (Brasil), Fluminense (Brasil), Flamengo (Brasil) e Palmeiras (Brasil)

Classificado da Oceania

Auckland City (Nova Zelândia)

Classificados da América do Norte e Central

Pachuca (México), Club León (México), Inter Miami (EUA), Seattle Sounders (EUA) e Monterrey (México) da Concacaf 2021

Classificados da Europa

FC Salzburg (Áustria), Atlético de Madri (Espanha). Juventus (Itália), Borussia Dortmund (Alemanha), Benfica (Portugal), Porto (Portugal(, Internazionale de Milão (Itália), Paris Saint-Germain (França), Bayern de Munique (Alemanha), Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Chelsea (Inglaterra)

Classificados da Ásia

Ulsan (Coreia do Sul), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Urawa Red Diamonds (Japão) e Al-Hilal (Arábia Saudita)

Classificados da África

Mamelodi Sundowns (África do Sul), ES Tunis Esperance (Tunísia), Wydad (Marrocos) e Al Ahly (Egito)

