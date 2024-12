Bahia vira sobre o já rebaixado Cuiabá e entra no G7

O Bahia venceu o já rebaixado Cuiabá de virada, por 2 a 1, na noite deste sábado (30), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mandantes abriram o placar com Eliel, mas Ademir e Luciano Rodríguez garantiram a importante vitória dos visitantes.

Portanto, com o resultado, o Tricolor de Aço subiu para G7 do torneio, assumindo a sétima colocação, com 50 pontos. Por outro lado, o Dourado cumpre apenas tabela e segue sem vencer no torneio nacional. Na 19ª posição, amarga apenas 30 pontos.

Bahia buscou a virada fora de casa

Com boas chances para os dois lados, o primeiro tempo foi equilibrado na Arena Pantanal. Aos 10, Clayson quase fez um golaço ao bater colocado da entrada da área. A bola passou perto do ângulo adversário. Mas cinco minutos depois, o Dourado abriu o placar com Eliel, após o atacante aproveitar o cruzamento rasteiro de Pitta.

Os visitantes responderam aos 36, com Ademir, que bateu de primeira após Jean Lucas cruzar a bola na área. O Auriverde ainda teve a chance de marcar o segundo com Pitta, que bateu cruzado dentro da área e a bola passou raspando.

Já na segunda etapa, Marcos marcou para o Cuiabá aos quatro minutos, mas o gol sofreu anulação por impedimento no início da jogada. Com isso, os visitantes começaram a ficar com a bola no campo ofensivo, mas sem sucesso contra a defesa adversária.

Aos 28, mais um gol anulado por impedimento do Dourado, dessa vez de Raylan. Porém, aos 38, Luciano Rodríguez marcou o gol da virada dos visitantes. O atacante fez boa jogada individual na área e finalizou forte para balançar a rede.

Pela 37ª rodada, o Tricolor baiano enfrenta o Corinthians em duelo direto pelo G7 na próxima terça-feira (3), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Por outro lado, o Dourado visita o Fluminense na quinta-feira, às 20h, no Maracanã.

CUIABÁ 1X2 BAHIA

Brasileirão 2024 – 36ª rodada

Data: 30/11/2024

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (David, 44’/2ºT), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Denilson, 35’/2ºT) e Max (Railan, 20’/2ºT); Eliel (Jadson, 20’/2ºT), Clayson (Jonathan Cafu, 35’/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

BAHIA: Adriel; Gilberto (Arias, 26’/2ºT), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 0’/2ºT), Jean Lucas (Thaciano, 26’/2ºT) e Everton Ribeiro (Biel, 1’/2ºT); Cauly, Lucho Rodríguez e Ademir (Everaldo, 26’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Eliel, 15’/1ºT (0-1); Ademir, 35’/1ºT (1-1); Luciano Rodríguez, 38’/2ºT (1-2)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartão Amarelo: Max, Pitta, Jonathan Cafu, Fernando Sobral (CUI); Luciano Rodríguez (BAH)

Cartão Vermelho:

