Mascote do Criciúma provoca corintianos e leva chute e empurrão

O jogo do Corinthians contra o Criciúma pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (30/11), teve confusão na arquibancada e também no campo, durante o intervalo. Afinal, houve dois momentos de tensão. Primeiro, policiais intervieram quando dois torcedores começaram a brigar, mas os ânimos ficaram ainda mais exaltados porque os agentes usaram os cassetetes para dispersar o grupo. O tumulto na arquibancada impediu o começo imediato do segundo tempo.

Mascote do Criciúma provoca corintianos

Para piorar, no gramado, a mascote do Criciúma – uma pessoa vestida de tigre – decidiu botar mais lenha na fogueira. Assim, em vez de animar os torcedores do time anfitrião no estádio Heriberto Hülse, como é sua função, a mascote acabou causando irritação nos adversários. É que o ‘tigre’ se deitou numa maca para provocar os corintianos, já que o jogo, àquela altura, estava com placar de 2 a 0 para o time catarinense. Então, um jogador do Timão se irritou e chegou a empurrar a mascote. Um outro deu um chute. E o ‘tigre’ , em vez de rugir, saiu correndo para escapar dos rivais. Veja a sequência de imagens que a Premiere exibiu:

1-Mascote deita na maca para debochar do Corinthians

2-Irritado, jogador do Corinthians empurra a mascote do Criciúma

3- Tigre bota o rabo entre as pernas e foge

Como Criciúma e Corinthians entraram em campo

O Criciúma entrou em campo como o primeiro time dentro do Z-4 , precisando desesperadamente da vitória para escapar do rebaixamento. O Timão, por outro lado, vem de uma arrancada impressionante com seis vitórias seguidas e agora briga por uma vaga nas fases preliminares da Libertadores-2025. Como um dos trunfos do Timão, o retorno do holandês Memphis Depay, que cumpriu suspensão na última partida, contra o Vasco.

