Artur Jorge vê ‘vitória épica’ em final e ressalta orgulho do elenco do Botafogo

Artur Jorge entrou para história e levou o Botafogo ao título de campeão da Libertadores pela primeira vez. Após vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, neste sábado, no Monumental de Núñez, o treinador português não escondeu a felicidade na coletiva e contou que está orgulhoso pela conquista. Além disso, vê a conquista como uma das maiores da história.

“Temos muito de emoção dentro de cada um de nós. Foi uma vitória épica, provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. É um feito enorme”, disse.

“Sabíamos das nossas possibilidades desde o primeiro minuto, mesmo com um homem a menos. Eu, como técnico, só tenho que me render a todos essas atletas, a qualidade humana, futebolística de cada um deles, porque foram animais de competição. Só uma equipe com essa vontade consegue um feito deste tamanho. Estou muito, muito feliz por levar esse troféu para o Botafogo. Meus jogadores trabalharam imensos desde o Aurora com essa objetivo”, completou.

O treinador, afinal, citou o orgulho pelo elenco do Glorioso. O português, afinal, ressaltou a postura diária dos jogadores e comissão.

“Fico sempre rendido porque é aquilo que nós sentimos. Não fazemos e trazemos aqui conversas para sermos simpáticos com a imprensa. Dizemos o que sentimos, o que é genuíno e verdadeiro. E isso só se consegue em um grupo, de fato, de grande nível. Sincero no dia a dia, no trabalho, naquilo que faz todos os dias para ganhar o maior número de jogos possível. Alguns jogos não ganhamos, não somos imbatíveis. Mas lutamos e trabalhamos para ganhar todos os jogos que participamos”, destacou o português.

Artur Jorge, aliás, ainda destacou que o título da Libertadores é para torcida alvinegra, especialmente pelo que o clube passou em 2023, quando o time perdeu o título do Brasileirão.

“Nossa torcida é merecedora do que fizemos por eles. É por eles que lutamos, eles são uma fonte de energia inesgotável e feliz por eles por contribuir e dar uma alegria a quem tanto tem sofrido nos últimos anos”, disse o comandante.

Trechos da coletiva de Artur Jorge:

Maior técnico da história: “Meu objetivo será sempre, lado a lado com os meus jogadores, caminhar para conquistar títulos. Muito fiz hoje porque ajudei e contribuí na minha melhor parte, naquilo que eu consigo dar o meu melhor, para que eles pudessem fazer um jogo com esta dimensão. Um jogo épico, volto a dizer.’

Jogo mais importante da carreira: “Era o jogo mais importante da minha carreira. E foi a vitória mais saborosa de toda a minha carreira.”

Jogador a menos: “Não me recordo de nada parecido de uma equipe que disputou uma final como essa, jogando mais de 90 minutos com um jogador a menos. Obviamente que é difícil perder um jogador naquele momento. E como venho dizendo, essa equipe nunca me falha. Hoje, mais do que não me falhar, é não falhar a eles mesmos. Fizeram que perdendo um colega, se superassem para compensar. 3 a 1. Não foi 1 a 0 com bola para a frente. 3 a 1. São extraordinários. Sem títulos, são campeões.”

Méritos: “É justo nós podermos entregar este título a todos que amam o Botafogo. Sabemos também que este é um ano que nos faz ver quase que a história do filho bonito que todos querem ser o pai. E nós temos que poder fazer com que esse feito possa ser partilhado por muita gente, que no passado fez com que esse feito seja possível. Nesse sentido que possa ser partilhado por todos.”

