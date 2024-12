Corinthians vira e chega ao 7º triunfo seguido. Olha a Libertadores aí!

O Corinthians segue sua reação sensacional. Na noite deste sábado, 30/11, foi até o Heriberto Hülse para enfrentar o Criciúma. Neste duelo pela 36ª rodada do Brasileirão, o time catarinense, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, começou bem e abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Bolasie. Mas, na etapa final, o Timão sobrou. Virou com gols de Garro, Bidu e Yuri Alberto (dois). Um triunfo por 4 a 2 na marra. A sua sétima vitória seguida.

O Timão chega aos 50 pontos, no oitavo lugar e dentro da zona da Libertadores (que é G8 após a conquista da Libertadores pelo Botafogo). E agora enfrentará o Bahia (7º, com 50 pontos), e quem vencer vai à Libertadores. Além disso, Yuri Alberto, com os gols, é o artilheiro do Brasileirão, com 13. Já o Criciúma, com 38 pontos e sete jogos sem vencer, segue na zona de rebaixamento, em 17º, e pode até ser rebaixado na próxima rodada, quando enfrenta o Flamengo.

Primeiro tempo do Criciúma

A etapa teve dois momentos distintos, com cada time dominando em algum momento. O Corinthians sobrou nos primeiros 25 minutos, criando pelo menos quatro chances claras. A primeira, em um lançamento de Ruaniele para Yuri Alberto, que acabou não marcando devido à antecipação do goleiro Gustavo, que bloqueou o lance. Gustavo ainda fez duas boas defesas, uma delas sensacional em um chute de Ruaniele, e teve sorte quando uma bola cortada por Newton passou raspando a trave.

Porém, depois dos 25 minutos, o Criciúma cresceu, quase marcou com Dudu aos 26 e saiu na frente aos 30, quando Dudu cruzou e Bolasie bateu lindamente na bola para fazer um golaço. O gol desnorteou o Timão, que acabou levando o segundo com Vizeu. A bola entrou aos 38. Bolasie recebeu na área, saiu da marcação e chutou. A bola resvalou em Ramalho e matou Hugo Souza.

Corinthians arrasador no segundo tempo

O Timão mudou da água para o vinho no segundo tempo em relação à eficácia. Passou a atacar muito com seus laterais, Bidu quase fez um gol e tudo começou a virar a partir dos 18 minutos. O goleiro Gustavo errou na saída de bola, Bidu a roubou e tocou para Garro diminuir. Dois minutos depois, foi a vez de Garro dar para Bidu acertar um belo chute e deixar tudo igual.

O Tigre, ciente de que precisava de um bom resultado, perdeu a confiança. Ainda assim, foi buscar a vitória. Mas, logo após, o auxiliar Emiliano Martínez (no lugar do pai, Ramón Díaz) colocou Romero em campo, aos 36.

O paraguaio, dois minutos depois, recebeu lançamento de Gustavo Henrique, aproveitou um erro de Ronald e entrou livre. Estava com o gol à sua frente, mas rolou para Yuri Alberto tocar para o gol vazio. Nos acréscimos, novo passe de Romero para Yuri Alberto, na área, bater e fechar o placar em 4 a 2. Timão na zona da Libertadores. Yuri isolado na artilharia, com 12 gols. Timão, sete vitórias seguidas. Que reação! E na prõxima rodada enfrenta o Bajhia, quem vencer irá para a Libertadores.

CRICIÚMA 2X4 CORINTHIANS

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 30/11/2024

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho, 36’/2ºT), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Matheusinho, 28’/2ºT), Newton, Ronald (Arthur Caike, 40’/2ºT) e Fellipe Mateus; Bolasie e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencatti.

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo, 36’/2ºT); Raniele (Talles Magno 18’/2ºT ), Carrillo (Alex Santana, 28’/2ºT), Breno Bidon (Martinez, 28’/2ºT) e Garro; Memphis Depay (Romero, 36’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Bolasie, 30’/1ºT (1-0)/ Bolasie, 38’/2ºT (2-0); Garro, 18’/2ºT (2-0); Matheus Bidu, 20’/2ºT (2-2); Yuri Alberto, 38’/2ºT (2-3); Yuri Alberto, 48’/2ºT (2-4)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões Amarelos: Rodrigo, Newton ( CRI); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Martínez (COR)

