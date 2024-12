Yuri Alberto enaltece poder de reação e mira Libertadores: ‘Grande objetivo’

O Corinthians mostrou poder de reação e venceu o Criciúma por 4 a 2, fora de casa, neste sábado (30/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu a virada. Um dos destaques da partida foi Yuri Alberto, que marcou duas vezes e comandou o triunfo.

Após a partida, o jogador admitiu um primeiro tempo a baixo da equipe, mas ressaltou o poder de reação da equipe e disse mirar uma vaga para a Libertadores em 2025.

“Muito importante. A gente manteve o pé no chão o tempo todo, mesmo vindo de dois gols sofridos no primeiro tempo. Os dois momentos que eles chegaram fizeram o gol. Eu tive uma boa chance no primeiro tempo e perdi. Mas conseguimos dar a volta por cima, uma vitória muito importante. A gente sabe que estamos mais perto da Libertadores, nosso grande objetivo agora. Jogo a jogo, ponto a ponto que nós vamos conseguir este objetivo”, disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto assume artilharia do Brasileirão

Os dois gols do camisa 9 também foram bem especiais. Afinal, com os tentos, Yuri Alberto chegou aos 13 gols no Campeonato Brasileiro, ultrapassou Estêvão, do Palmeiras e se tornou o artilheiro da competição até aqui. Ele terá mais duas rodadas para defender o posto.

Com o triunfo, o Corinthians chega aos 50 pontos e assume o oitavo lugar, que também é a posição que dá a última vaga para a Libertadores no ano que vem. Na próxima partida, o Timão encara o Bahia, sétimo colocado, na Neo Química Arena, em duelo direto pelo G-8. O embate acontece na terça-feira (3/12), às 20h.

