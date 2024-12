Com título do Botafogo, Inter se garante na fase de grupos da Libertadores

O Internacional conquistou vaga direta para a Copa Libertadores 2025 sem precisar entrar em campo neste fim de semana. Isso aconteceu porque o Botafogo conquistou o título continental sobre o Atlético-MG neste sábado (30) e, assim, o Brasileirão classificará os seis primeiros da tabela para a fase de grupos.

Com isso, o Colorado já não pode sofrer uma ultrapassagem do sétimo colocado, que no momento é o Bahia. Portanto, mesmo que não vença os jogos restantes, terminará o torneio pelo menos na sexta posição. Ou seja, classificado antecipadamente.

Além disso, o Internacional soma 65 pontos no campeonato nacional e ainda possui chances de título. Mas para isso, precisa vencer seus três jogos restantes e contar com tropeços dos rivais Botafogo e Palmeiras, que possuem 73 e 70, respectivamente.

A equipe de Roger Machado engatou quatro vitórias consecutivas nas últimas rodadas. Agora, enfrenta o Flamengo neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro, pela 36ª. Para o duelo, o provável time que vai entrar em campo é: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia.

