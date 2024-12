Após empate com o lanterna, Felipe destaca a ‘superação do segundo tempo’

Felipe, ídolo e técnico interino do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco segue sem convencer em campo e engatou o quinto jogo sem vitória. Dessa vez, empatou em 2 a 2 com o já rebaixado Atlético-GO neste sábado (30), em São Januário, pela 36ªrodada do Brasileirão. O duelo marcou a estreia do ídolo Felipe Maestro como técnico interino. O novo comandante avaliou a partida.

“Sair atrás do placar é muito ruim. O Atlético-GO está jogando sem responsabilidade nenhuma, ja caiu para a Série B. Criamos algumas chances, mas depois que a gente sofre o gol, realmente correr atrás é um desgaste muito grande e os jogadores começam a ficar sem confiança. Mas a superação do segundo tempo é válida e esperamos que seja do segundo tempo para melhor”, comentou o treinador.

A torcida do Cruzmaltino esgotou os ingressos para o duelo, mas saiu decepcionada mais uma vez, com direito à vaias. Agora, a luta é pela Sul-Americana. Apesar do empate, o time buscou dois gols após sair atrás e o técnico falou sobre a atuação da equipe.

“O time começou bem, os primeiros dez minutos mais organizados. Mas depois que sofremos o gol, começamos a nos desorganizar. Depois que sofremos o gol foi muito ruim. Fizemos uma mexida no intervalo que acabou melhorando bastante, com a entrada do Alex e Payet”, analisou Felipe.

Próximos confrontos do Vasco

Para fechar a temporada, o Vasco tem mais duas partidas. A primeira contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), em São Januário. Posteriormente, enfrenta o Cuiabá no domingo (8), às 16h, na Arena Pantanal. Assim, Felipe respondeu como espera a equipe para os próximos desafios.

“Esperamos um time organizado, trabalhando bem a bola e procurando usar o lado do campo para mais presença de área. Trabalhar nesse sentido para que possamos criar mais oportunidades ainda”, revelou.

